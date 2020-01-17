Печатная версия журнала "МК-Бульвар" прекратила существование

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Печатная версия журнала "МК-Бульвар" прекратила свое существование, материалы будут выходить на ресурсах Издательского дома "Московский комсомолец". Об этом ТАСС в пятницу сообщил шеф-редактор издания Илья Легостаев.

"К сожалению, это правда. Выпуск печатной версии прекращен", - сказал он, отметив, что материалы будут выходить на ресурсах холдинга, в частности, на сайте womanhit.ru.

Легостаев также отметил, что о сокращении штата в связи с упразднением печатной версии речи не идет. При этом он затруднился ответить, будет ли сохранен бренд издания.

"МК-Бульвар" выходил с 1997 года. Это еженедельный телегид для всей семьи с элементами журнала для женщин. Выпускается издательским домом "Московский комсомолец".