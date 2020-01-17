Путин посетит мероприятия ко Дню прорыва блокады Ленинграда

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства возложит цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище", - говорится в сообщении. Также президент осмотрит экспозицию "Память говорит. Дорога через войну", подготовленную творческой мастерской "Невский баталист", и посетит Музей обороны и блокады Ленинграда.

Как отметили в пресс-службе, во время посещения музея Путин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Операция "Искра" по прорыву кольца вокруг города проходила 12-18 января 1943 на Невском пятачке и победоносно завершились встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино. Полностью блокада была снята через год, 27 января 1944 года.

Блокада продолжалась 872 дня, за это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города. Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".

Путин - ленинградец, родившийся в 1952 году - регулярно участвует в памятных мероприятиях, связанных с событиями блокады. Для президента это - еще и очень личная, семейная история. На Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин, портрет которого президент каждый год несет во время акции "Бессмертный полк". Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. На Пискаревском кладбище в одной из братских могил захоронен старший брат Путина Виктор, который умер в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

По словам Путина, мужество жителей и защитников города на Неве всегда будет служить примером беззаветной любви к Родине, несгибаемой воли и величия духа. "Наш долг - передать дальше, правнукам победителей, всю героическую правду о блокадном Ленинграде, чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев и нашу боль о сотнях тысяч жертв, о тех, кто покоится на Пискаревском, Смоленском, десятках других кладбищ и в братских могилах", - заявил глава государства в январе прошлого года в ходе мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Ленинграда от блокады. Как отметил Путин, нужно сделать все возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись.