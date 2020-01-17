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Глава Минфина США представит страну на мероприятиях к 75-летию освобождения Освенцима

Все мероприятия пройдут 27 января

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Министр финансов Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на мероприятиях в Польше, посвященных 75-летию освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении финансового ведомства США.

"В понедельник, 27 января министр отправится в Краков (Польша), где возглавит американскую делегацию, которая примет участие в мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения Освенцима. Он также примет участие в двусторонних переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Израиля Реувеном Ривлином", - отмечается в документе.

Перед этим 25 января Мнучин в Лондоне обсудит с министром финансов королевства Саджидом Джавидом последствия выхода Великобритании из ЕС. Глава американского Минфина также выступит в Королевском институте по международным отношениям Chatham House в британской столице.

Российская сторона на мероприятиях 27 января в память о 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме будет представлена послом РФ в Польше Сергеем Андреевым, сообщил ранее ТАСС пресс-секретарь российского посольства Владимир Александров.

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года, в боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

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США
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