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Опрос: большинство жителей Японии выступили за сохранение смертной казни

Многие респонденты отметили, что "чудовищные преступления должны оплачиваться жизнью"

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Большинство жителей Японии считают необходимым сохранение в стране высшей меры наказания. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные исследования, проведенного правительством Японии.

Отмечается, что 81% респондентов считают "неизбежным" использование смертной казни, тогда как за отмену высшей меры наказания в Японии выступили только 9% опрошенных. В Японии смертная казнь осуществляется через повешение.

Объясняя причины необходимости сохранения смертной казни, большинство участников опроса подчеркнули, что в случае ее отмены, "боль пострадавших и их семей не утихнет". Так ответили 57% респондентов. 54% опрошенных также выразили мнение, что "чудовищные преступления должны оплачиваться жизнью".

Опрос японского кабмина проводился в ноябре прошлого года, в нем приняли участие 3 тыс. человек по всей стране в возрасте старше 18 лет.

Теги
Япония
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