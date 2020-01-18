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В Крыму приступили к постройке двух скоростных "Комет" для пассажирских перевозок

Завершить строительство планируется к 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Судостроительный завод "Море" в крымском поселке Приморский под Феодосией приступил к постройке двух скоростных судов на подводных крыльях для пассажирских перевозок, завершение строительства планируется к 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленной политики Республики Крым.

В ноябре 2019 года глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил в интервью ТАСС, что завод "Море" в июне заключил договор с судостроительным заводом "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область) на выполнение работ по строительству двух пассажирских судов на подводных крыльях "Комета-120М".

"Акционерное общество "Судостроительный завод "Море" выполняет строительство двух морских скоростных пассажирских судов на подводных крыльях. Завершение строительства и передача заказчику судов запланированы к началу сезона 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 26 декабря 2019 года федеральное государственное унитарное предприятие "Судостроительный завод "Море" преобразовано в акционерное общество "Судостроительный завод "Море". В период 2020-2022 годов планируется проведение реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей предприятия, в рамках второго этапа модернизации производственных мощностей. В пресс-службе не сообщили других подробностей.

Спуск первой "Кометы 120М" на воду прошел в Севастополе летом 2018 года, она работала на линии Ялта - Севастополь в августе-сентябре. За два месяца было перевезено 22,2 тыс. пассажиров, загрузка судна составила 99%. В 2019 году судно работало уже четыре месяца: с 1 июня по конец сентября, перевезено около 39 тыс. пассажиров.

Первая "Комета" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания. Вторая "Комета" на подводных крыльях выйдет на линию в Крыму в 2020 году.

О заводе

Завод "Море" расположен в Феодосии, основная продукция - суда на подводных крыльях и на воздушной подушке. Работает с 1938 года, с середины 1980-х годов строил десантные корабли амфибийного типа "Зубр", производил теплоходы "Ракеты", "Восходы", "Кометы". Завод сочетает производство и проектно-конструкторское бюро. В 2018 году Министерство промышленной политики Крыма сообщало, что до 2021 года планируется провести первый этап модернизации предприятия, ориентировочная смета - 1 млрд рублей.

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