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Таиланд усилил меры предосторожности в аэропортах и больницах из-за нового вида пневмонии

В стране был подтвержден уже второй случай этого заболевания

БАНГКОК, 18 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Таиланда приняло серьезные меры предосторожности в аэропортах и больницах по всей стране, чтобы свести к минимуму вероятность вспышки коронавируса нового типа на фоне притока туристов из КНР, который ожидается в период празднования китайского Нового года. Об этом в субботу сообщила газета Bangkok Post.

Вместе с тем в королевстве был подтвержден второй случай заболевания новым видом коронавируса гражданином Китая. Кроме того, результаты лабораторных исследований возможно инфицированных тайцев находятся на рассмотрении у специалистов. Постоянный секретарь министерства Сукхум Канчанапимай сказал, что для контроля за туристами, прибывающими из Китая прямыми рейсами, в аэропортах Суваннапхум (Суварнабхуми), Донмыанг, Чиангмай, Пхукет и Краби созданы группы органов общественного здравоохранения.

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Государственные и частные больницы находятся в состоянии готовности справиться с этой болезнью, создан дополнительный канал связи между министерством и лечебными заведениями для информирования о новых заболевших.

Первый пациент в Таиланде

По уточненным данным, 13 января в Таиланде у 74-летней китаянки из города Ухань был выявлен первый случай нового коронавируса. В настоящее время ее состояние считается нормальным, и врачи планируют выписать ее из больницы в течение нескольких дней, если лабораторные анализы покажут, что в ее организме нет вирусов, связанных с болезнью.

Ранее врачи подтвердили, что у женщины, которая вылетела прямым рейсом из эпицентра вспышки коронавируса, были обнаружены все симптомы заболевания - высокая температура и инфицированная дыхательная система. По итогам первичного осмотра женщины, специалисты проверили еще 20 человек, которые контактировали с ней, однако других случаев заболевания подтверждено не было.

"Сейчас она выздоравливает. Если вируса больше нет в ее организме, она будет выписана из больницы. Сейчас мы находимся в полной боевой готовности, чтобы предотвратить вспышку заболевания, особенно во время наступающего китайского Нового года", - заверил глава департамента контроля за заболеваниями Суванначай Ваттанаяингчароенчай. "Все пассажиры из города Ухань проверяются специалистами здравоохранения, поскольку департамент установил наивысший уровень мер предосторожности", - добавил он.

По его словам, министерство разослало туроператорам рекомендации на случай обнаружения заболевших. Кроме того, власти сотрудничают с посольством Китая.

Пациент с подозрением

Специалисты также наблюдают за 70-летним мужчиной из провинции Накхонпхатом, у которого поднялась температура после посещения Уханя, сейчас он находится на лечении в местной больнице. "Мы ждем лабораторных результатов", - сказал глава департамента.

В Таиланде с момента выявления первого случая заболевания Минздрав проверил 13 тыс. 624 пассажира, прибывших 86 рейсами. Ежедневно около 1400 человек прибывают в королевство из города Ухань, ожидается, что это число увеличится как минимум на 50% во время китайского Нового года.

Между тем министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул заявил, что его ведомство в состоянии контролировать ситуацию. "Пациенты, обнаруженные в Таиланде, все прибыли из Уханя. Мы не можем сказать, является ли вспышка серьезной или нет, но мы пытаемся сделать все возможное, чтобы ограничить ущерб для жителей Таиланда и туристов", - подчеркнул политик.

Как пишет газета, вирусологи считают, что организм заболевшего в состоянии выработать иммунитет, чтобы убить вирус. Вместе с тем остаются опасения, что в будущем вирус может мутировать и стать более смертоносным, что приведет к серьезной вспышке.

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