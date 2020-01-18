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СМИ: Индия останавливает проект создания скоростной системы Hyperloop

Индия должна была стать первой страной мира, где был бы реализован такой проект

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Правительство индийского штата Махараштра объявило об остановке широко разрекламированного проекта скоростной системы Hyperloop, которая должна была соединить столицу этого штата мегаполис Мумбаи с городом Пуна. Об этом сообщил журналистам заместитель главного министра Махараштры Аджит Павар.

"Проект Hyperloop не реализован нигде в мире. Пусть его сначала где-то реализуют, чтобы было построено хотя бы 10 км. Когда это будет успешным, тогда мы будем рассматривать его реализацию в нашем штате", - цитирует в субботу слова Павара газета The Indian Express.

Министр, однако, добавил, что его заявление не следует рассматривать как решение об отказе от проекта навсегда. "Если эта технология будет развиваться и будет успешно опробована за рубежом, мы тоже можем о ней подумать", - отметил чиновник.

Ранее предыдущая администрация штата намеревалась реализовать проект Hyperloop стоимостью $10 млрд, чтобы сократить пассажирам время передвижения между Мумбаи и Пуной (двумя крупнейшими городами штата) с трех-четырех часов до 35 минут. Строительство готовился начать консорциум, объединяющий эмиратскую компанию DP World и американскую Virgin Hyperloop One. Индия должна была стать первой страной мира, где был бы реализован такой проект.

Идея поезда Hyperloop была предложена в 2012 году американским инвестором Илоном Маском. Замысел системы в том, чтобы в трубах над поверхностью земли, в которых воздух чрезвычайно разряжен, со скоростью до 1220 км/ч передвигались бы капсулы с пассажирами или грузами.

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Индия
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