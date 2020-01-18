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Суд отказал в рассмотрении иска о полном запрете на ископаемое топливо в США

Истцы заверили, что не намерены оставлять попыток изменить американскую политику в этой сфере

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Апелляционный суд девятого округа в штате Калифорния в пятницу постановил отказать в рассмотрении иска, который был подан группой детей, подростков и молодых людей к администрации США с требованием отказаться от использования ископаемого топлива в стране. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу суда.

Иск был подан в 2015 году к администрации Барака Обамы, который в то время был президентом США, от лица 21 американца. Многие из них тогда были несовершеннолетними. Сейчас им от 12 до 23 лет.

В исковом заявлении они подробно рассказали, как происходящие не планете изменения климата уже оказали влияние на их жизнь, а также описали перемены, которые, вероятнее всего, произойдут в будущем. Они, к примеру, заострили внимание на том, что из-за повышения температуры больше не могут гулять в любимых местах так много, как раньше. Они пожаловались на то, что участились лесные пожары, и это нанесло ущерб многим природным паркам страны. Кроме того, как отметили истцы, в ряде мест в США из-за потепления зимой не выпадал снег, из-за этого они не смогли кататься на коньках или лыжах.

В исковом заявлении подчеркивалось, что эта ситуация сложилась, в частности, из-за действий американских властей, которые не ограничили применение ископаемых видов топлива в стране. Истцы рассчитывали, что суд обяжет Вашингтон незамедлительно разработать план по полному отказу от применения данных видов топлива, а также принять иные меры с целью предотвращения изменения климата. Администрация США подала ходатайство о прекращении производства по иску. Федеральный суд отказал в этом, но апелляционный суд постановил, что это решение было неправомерным.

Судьи апелляционного суда заявили, что отказывают в рассмотрении иска с сожалением. Они подчеркнули, что молодым американцам следует добиваться изменений норм в сфере противодействия глобальному потеплению не с помощью судов, а политическими методами.

Представители администрации действующего президента США Дональда Трампа также выступали против рассмотрения этого вопроса в суде. Они выразили удовлетворение в связи с постановлением. Истцы заверили, что не намерены оставлять попыток изменить американскую политику в этой сфере через суд.

Критика в адрес администрации США

В США администрацию Трампа часто подвергают критике за выход страны из Парижского соглашения по климату. Американский лидер в июне 2017 года объявил о том, что принял такое решение. Он сказал, что выполнение положений этого соглашения может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Парижские договоренности были приняты 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита, проходившего в столице Франции, его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Ученые полагают, что более значительный рост может привести к необратимым последствиям для экологии.

Теги
Обама, БаракСШАТрамп, Дональд
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