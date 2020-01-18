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В Москве уволился директор школы, в которой ученик ударил учительницу

По данным столичного департамента образования, школьник находится под наблюдением соцзащиты с 2015 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Власти Москвы подтвердили информацию о том, что в одной из городских школ подросток ударил учителя, директор учреждения после инцидента принял решение уволиться. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщала ТАСС, что следователи проверяют данные о том, что подросток ударил учительницу в школе на юго-западе столицы. Информация об инциденте появилась в СМИ.

"Пятнадцатого января произошел конфликт между педагогом и учеником восьмого класса. Педагог непрофессионально среагировала на неподобающее поведение подростка. В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку. <...> Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении", - сказал собеседник, уточнив, что после инцидента в школу была вызвана скорая помощь, врачи обследовали мальчика и педагога, госпитализация им не потребовалась.

По данным департамента, мальчик находится под наблюдением соцзащиты с 2015 года с нестабильным эмоциональным фоном, агрессивным поведением и сниженной мотивацией к обучению. Психолог проводил с ребенком занятия по контролю эмоциональных проявлений, улучшению коммуникативных навыков, налаживанию контактов со сверстниками. Также сотрудники соцзащиты проводили комплексную работу с семьей. В частности, для них были организованы походы в цирк и кинотеатр, с отцом мальчика неоднократно проводились беседы, ему рекомендовали принимать больше участия в воспитании ребенка.

В 2018 году семья отказалась от социального сопровождения. "Несмотря на усилия психолога, у ребенка наблюдались психические проблемы. Однако в настоящий момент психосоматическое состояние ребенка удовлетворительное", - добавили в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На 22 января назначено заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где будет обсуждаться корректность индивидуальной воспитательной работы с трудным подростком со стороны соцпедагога, психолога и классного руководителя. Для дальнейшей работы с подростком школа планирует привлечь специалистов Городского психолого-педагогического центра. Департамент образования держит ситуацию на контроле. Также инцидент находится на контроле сотрудников соцзащиты, 17 января они связались с бабушкой мальчика и предложили помощь, а 20 января навестят семью.

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