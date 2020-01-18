Россельхознадзор предостерег от контактов с животными в Юго-Восточной Азии из-за пневмонии

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россельхознадзор призвал российских туристов, путешествующих в страны Юго-Восточной Азии, избегать контактов с животными из-за вспышки пневмонии, вызванной новым видом коронавируса. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

"Известно, что все заболевшие посещали или работали на продовольственном рынке города Ухань, где осуществляется продажа морепродуктов, а также других животных, в том числе птиц, кроликов и змей. В этой связи существует реальный риск того, что это заболевание является зоонозом. То есть источником возбудителя, его "природным резервуаром" является определенный вид животных, как в случаях с тяжелым острым респираторным синдромом (атипичная пневмония) и ближневосточным респираторным синдромом. В этой связи Россельхознадзор призывает граждан, путешествующих в странах Юго-Восточной Азии, избегать контактов с животными", - говорится в сообщении.

При этом, по данным Россельхознадзора, источник возбудителя до настоящего момента остается неизвестным.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

По последним данным на 18 января, общее число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 45 человек. К настоящему времени по-прежнему зафиксировано только два летальных исхода

В Таиланде и Японии было зафиксировано по одному подтвержденному случаю заражения человека коронавирусом 2019-nCoV. В Сингапуре общее число госпитализированных с подозрением на пневмонию нового типа достигло пяти человек, однако их диагноз пока не подтвержден. ВОЗ призвала страны вести тщательный эпидемиологический мониторинг в связи со вспышкой новой пневмонии.