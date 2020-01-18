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Минздрав не рекомендует употреблять алкоголь и табак перед купанием на Крещение

Людям с хроническими заболеваниями перед процедурой следует проконсультироваться с врачом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Минздрав России дал советы тем, кто планирует принять участие в крещенских купаниях. В частности, до купания не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, курить, а также лучше отказаться от плотного приема пищи, сообщил в субботу замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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"Категорически запрещается принимать алкоголь перед купанием. Это связано далеко не только с общими вопросами культуры и отношения к самому купанию, но прежде всего с необходимостью защиты здоровья. Ни до, ни после купания не следует курить. Желательно, чтобы прием пищи был примерно за два часа до купания. Прямо перед купанием лучше от серьезного приема пищи отказаться", - написал он в своем Telegram-канале.

Купаться следует в специально отведенных для этого местах, где должны присутствовать спасатели и медицинские работники. Людям с хроническими заболеваниями перед процедурой следует проконсультироваться с врачом. Если человек чувствует недомогание, что болит голова, сердце, есть простуда, от купания лучше воздержаться, советует Салагай.

"Перед тем как опуститься в воду, можно немного разогреться, сделав легкую разминку. Напоминаю, алкоголь не разогревает. В проруби долго находиться нельзя, особенно неподготовленному человеку. После выхода из воды нужно хорошо вытереться и надеть теплую одежду. После купания можно попить горячего чая в компании друзей и сохранить хорошее настроение на весь год, - написал замминистра. - Соблюдайте эти простые правила и будьте здоровы".

Официально купания начнутся 18 января и продлятся до полуночи по местному времени. Все это время в оборудованных для купаний местах будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

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