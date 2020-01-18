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Подготовка к 75-летию Победы

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке под Петербургом

На этом плацдарме воевал и был ранен отец президента России - Владимир Спиридонович Путин

КИРОВСК /Ленинградская область/, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в годовщину прорыва блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области. В памятном мероприятии также приняли участие полпред по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Для Путина блокада Ленинграда и бои на Невском пятачке - в том числе и часть семейной истории. На этом плацдарме воевал и был ранен его отец - Владимир Спиридонович Путин, портрет которого президент каждый год несет во время акции "Бессмертный полк". Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы.

В 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда Путин также возложит цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище Петербурга, осмотрит трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну", посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Невский пятачок - условное обозначение плацдарма на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченного и удерживаемого советскими войсками с сентября 1941 года по апрель 1942 года и с сентября 1942 года по февраль 1943 года в ходе битвы за Ленинград. Памятник "Рубежный камень" был открыт здесь в 1972 году в память о более чем 60 тыс. советских воинах, отдавших свои жизни в борьбе за прорыв блокады Ленинграда. На обелиске выложены строки Роберта Рождественского: "Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы".

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Операция "Искра" по прорыву кольца вокруг города проходила 12-18 января 1943 года на Невском пятачке и победоносно завершились встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино. Полностью блокада, продолжавшаяся 872 дня, была снята 27 января 1944 года.

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Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичДрозденко, Александр ЮрьевичРоссияСанкт-ПетербургПодготовка к 75-летию Победы
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Подготовка к 75-летию Победы
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
Президент также возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат Виктор, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года
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