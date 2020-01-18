В Крыму и Севастополе создали объединенное Черноморское казачье войско

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Казаки Крыма и Севастополя объединятся в единое Черноморское войско, решение они приняли на большом учредительном казачьем круге в Симферополе.

"Крым и город Севастополь - это стратегические рубежи нашей страны. И формирование самостоятельного Черноморского казачьего войска - это важнейшее историческое событие, я считаю, для нашей страны", - сказал журналистам атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, присутствовавший на круге.

Объединение севастопольского и крымского казачеств поддержали главы двух регионов, расположенных на полуострове. "Это новый импульс для развития казачьего движения. Мы знаем, что сегодня казачье движение приобретает новый смысл, новое развитие. По поручению президента разрабатываются новые меры поддержки казачьего движения. Мы считаем, что это большой гражданско-патриотический сектор, который даст импульс к развитию многим регионам", - подчеркнул врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что именно казаки первыми пришли на помощь жителям полуострова в 2014 году накануне воссоединения региона с Россией. Помогают они и сейчас, добавил он. "С точки зрения общественного порядка штатной численности министерства внутренних дел для участия в массовых мероприятиях зачастую не хватает. Поэтому казачество нас выручает, в курортный сезон очень активно подставляет плечо", - рассказал Аксенов.