В КБР проходят выставки и открытые уроки в рамках акции "Блокадный хлеб"

НАЛЬЧИК, 18 января. /ТАСС/. Встречи, литературные чтения, выставки и открытые уроки проходят в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках всероссийской акции "Блокадный хлеб", которая проходит 18 января - в день начала Ленинградской операции по освобождению от фашистской блокады. Об этом сообщили журналистам в Минкультуры региона.

"В детской библиотеке им. Бекмурзы Пачева проходят громкие чтения "Детская книга войны", которые станут стартовым мероприятием акции памяти в Кабардино-Балкарии. Тематическая выставка "Блокадный Ленинград" знакомит с книгами о блокаде, также оформлен информационный стенд "Детская книга войны", на котором представлены выдержки из дневников детей, переживших блокаду", - говорится в сообщении.

Ценность хлеба

Во время встречи с учащимися школы № 29 города Нальчика жители блокадного Ленинграда и дети войны призвали ребят ценить хлеб и любить Родину. "В начале мы еще учились в школе, потом занятия перестали, <...> когда люди начали умирать, хоронить стало невозможно, свозили в одно место и потом хоронили в братские могилы, на Пискаревском кладбище есть огромные курганы по годам. <...> Не дай Бог переносить голод, цените, что у вас все есть - мама, папа, школа, дом, мягкая подушка", - сказала жительница блокадного Ленинграда Каманериса Немишева, обращаясь к детям.

По данным совета ветеранов Нальчика, в городе проживают 56 участников войны. Многие из них прикованы к постели, но живут одной мыслью, что должны "дожить до 9 мая, до 75-летия Великой Победы", рассказала Эмма Карданова, испытавшая горести войны, будучи ребенком.

"Я знаю многих блокадников, и они до сих пор во сне видят все эти ужасы, а защищавшие Ленинград бойцы и по сей день хотят кого-то накормить, дать хлеба умирающим от голода детям, их эти кошмары преследуют во сне. В этой жесточайшей войне мы победили, и кто бы что не говорил, вы должны гордиться своей страной, вы должны помнить о геройстве наших защитников", - сказала она.

Во время акции сотрудники библиотеки рассказали детям о блокадном Ленинграде, прочитали блокадные дневники детей, продемонстрировали фильм и раздали им кусочки ржаного хлеба, чтобы они своими глазами видели, какой был дневной паек хлеба в осажденном городе.

О снятии блокады

18 января 1943 года в районе Синявинских высот было разорвано кольцо блокады и восстановлена сухопутная связь Ленинграда с остальной страной. Прорыву предшествовала операция "Искра", которая длилась неделю до этого на "Невском пятачке" и победоносно завершилась встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино.

Ленинград - единственный крупный город в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Полное снятие блокады произошло через год, 27 января 1944 года. Блокада продолжалась 872 дня, она унесла жизни сотен тысяч горожан, точное количество ее жертв историки не могут назвать до сих пор.

В годы блокады хлеб был главным достоянием ленинградцев. В первую блокадную зиму он составлял основной дневной рацион многих жителей осажденного города. Осенью 1941 года доля содержания муки в хлебе, который выпекали ленинградские хлебозаводы, составляла менее 60%, из-за чего было невозможно даже выпечь буханку приемлемого качества.