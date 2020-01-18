Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День прорыва блокады Ленинграда возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

После установки венка у подножия памятника глава государства подошел к нему и поправил на венке ленты в цветах государственного флага. На пути к монументу президент также возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат Виктор, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

В траурной процессии на Пискаревском мемориальном кладбище главу государства сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а также несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города. Вместе с Путиным они прошли 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня к монументу.

После церемонии возложения президент уделил несколько минут общению с собравшимися у монумента горожанами.

Планируется, что в субботу президент России также посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день. Мемориальный комплекс был открыт на этом месте в 1960 году.

Трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну"

Владимир Путин также ознакомился с проектом творческой команды "Невский баталист" - масштабной трехмерной панорамой "Память говорит. Дорога через войну".

Этот масштабный и сложный проект был реализован за счет президентского гранта на развитие гражданского общества (40,9 млн рублей) коллективом художников и скульпторов во главе с Дмитрием Поштаренко. Идея панорамы была поддержана президентом в январе 2018 года во время посещения музея-панорамы "Прорыв" в Кировском районе Ленинградской области.

По новой экспозиции, состоящей из восьми залов, Путина провел автор Дмитрий Поштаренко.

Трехмерная панорама воссоздает путь солдата от стен родного дома до Рейхстага. Дорога ведет зрителя из белорусской деревни в 1941 году, через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода на берег Волги в Сталинград. Посетитель проходит и сквозь перевалы Кавказа в момент, когда там идет бой советских и немецких горных стрелков, оказывается в одном из моментов форсирования Днепра, попадает в эпизоды освобождения Европы, и заканчивает свою дорогу на крыше Рейхстага в 1945 году. Этот проект позволяет оказаться непосредственно внутри исторического события. Его отличительная черта - использование подлинных предметов военного времени, макетов военной техники в натуральную величину, детальная проработка фигур. Этих фигур там десятки, и прообразом многих из них стали реально жившие тогда люди, и даже каждому из выдуманных персонажей авторы создали биографию с первых дней жизни, рассказал Поштаренко.

Сами эпизоды выставки основаны на воспоминаниях ветеранов и архивных данных. Поштаренко сообщил, что за четыре месяца выставку посетили более 60 тыс. человек. Путин тоже оставил запись в книге посетителей: "Благодарю за вашу работу по сохранению памяти о героях борьбы с нацизмом, памяти о наших героических отцах, матерях, дедушках и бабушках. Успехов".

Автор проекта отметил, что эта панорама - дело последних шести лет его команды. Он попросил президента обратить внимание на коллектив "Невский баталист", напомнив, что Путин уже посещал его экспозиции. Поштаренко отметил, что тогда "никто из ребят не был отмечен, благодарности получили только чиновники". Он выразил надежду, что в этот раз труд коллектива оценят.

К разговору присоединился губернатор Петербурга Александр Беглов, который заверил, что работа этого коллектива получит поддержку. Беглов отметил, что до команды "Невский баталист" никто в таких деталях не занимался боями за Ленинград, и подчеркнул, что "эту тему нужно будет поддержать".

Поштаренко, сопровождая президента по выставке, обратил внимание, что многие персонажи списаны с родных и друзей ребят из его коллектива, или просто с людей, лица которых привлекли внимание художников группы в интернете или на улице. Многие детали панорамы воссозданы по рассказам дедушек и бабушек авторов проекта.

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