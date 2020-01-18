Институт нацпамяти Польши просит РФ предоставить все материалы по истории II мировой войны

ВАРШАВА, 18 января. /ТАСС/. Институт национальной памяти (ИНП) Польши распространил в субботу комментарий по поводу опубликованных Министерством обороны России новых архивных данных об освобождении Варшавы Красной армией. В своем заявлении польская сторона просит Россию предоставить историкам все материалы, касающиеся Советской армии.

"Опубликованные документы не привносят никаких новых значительных данных по теме советских шагов в 1944-1945 годах. В этот период Советский Союз, сражаясь с Германией, одновременно проводил последовательную политику, направленную на то, чтобы препятствовать восстановлению независимой Польши", - утверждают в ИНП.

Там считают, что в новых рассекреченных документах, "созданных советским и коммунистическим аппаратом репрессий", много пропаганды. При этом действия представителей СССР на территории Польши постоянно сравниваются в комментарии ИНП с преступлениями немецких оккупационных властей.

"Как и все материалы такого типа, приведенные документы требуют исторической проверки наряду с другими свидетельствами эпохи. ИНП призывает Российскую Федерацию к политике открытости и предоставлению историкам всех материалов Советской армии и аппарата репрессий, созданных в годы коммунистического тоталитаризма", - говорится в тексте заявления.

Распространенные Минобороны РФ в канун 75-летия со дня освобождения Варшавы советскими войсками 17 января 1945 года архивные документы свидетельствуют о чудовищном варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии, потери которой при освобождении Польши составили 600 тысяч человек, а также о том, как тепло встречали поляки своих освободителей. Также они рассказывают о том, какую экономическую помощь оказал Советский Союз в восстановлении Польши. Рассекреченные Минобороны РФ документы о периоде Варшавского восстания свидетельствуют, что, несмотря на ограниченные ресурсы и измотанность войск тяжелыми боями, командование Красной армии предпринимало все возможные попытки поддержать восставших поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными и артиллерийскими ударами.

Как рассказали в военном ведомстве, историческую ценность представляют впервые опубликованные документы о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах. По донесениям органов политуправления фронтов, участвовавших в боях за Польшу, командование этих отрядов в занятых советскими войсками районах еще до начала боев за Варшаву приступило к подпольной работе с целью дезорганизации местных органов управления и подготовки к силовому захвату власти. А уже в мае 1945 года ячейки Армии Крайовой развернули террор против военнослужащих Красной армии и местного населения. В документах зафиксированы факты их нападений на красноармейцев.