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В Сингапуре госпитализирован мужчина с подозрением на привезенную из Китая пневмонию

Власти республики признали, что "число случаев, связанных с подозрением в заболевании новой пневмонией, будет расти"

СИНГАПУР, 18 января. /ТАСС/. Шестой случай заболевания, схожего с вызванной новым видом коронавируса пневмонию, вспышка которой наблюдается в Китае, зафиксирован в Сингапуре. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Министерства здравоохранения республики.

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"52-летний мужчина, который побывал в китайском городе Ухань, в стабильном состоянии поступил в больницу, он был изолирован для проведения дальнейших исследований", - уточняется в заявлении.

"Минздрав внимательно следит за развитием ситуации", - подчеркивается в сообщении. При этом власти признали, что "число случаев, связанных с подозрением в заболевании новой пневмонией, будет расти". Ранее за медицинской помощью обратились пять человек, но ни у кого подобная пневмония не выявлена.

С начала января в местном аэропорту действует особый режим санитарного контроля за всеми прибывающими из Уханя.

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СингапурКитай
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