Путин пообещал, что всем ветеранам к 75-летию Победы выплатят 75 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Единовременная выплата к 75-летию Победы в ВОВ составит по 75 тыс. рублей ветеранам "и всем приравненным к ним категориям", а также по 50 тыс. рублей труженикам тыла. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

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"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

Российский лидер напомнил, что к годовщине Победы единовременные выплаты обычно составляют по 10 тыс. рублей ветеранам, а труженикам тыла - по 5 тыс. По словам президента, он сегодня думал об этом и пришел к мысли, что выделение такой помощи, связанной с 75-летием Победы, будет оправданным и люди поймут этот шаг.

Президент также выразил надежду, что во время подготовки к празднованию юбилея Победы по всей России и на федеральном, и на региональном уровнях реализуют целую серии мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов. Путин отметил, что очень рассчитывает на работу волонтеров. Он рассказал, что это "молодые, интересные и очень талантливые ребята", изыскивающие "самые различные формы поддержки ветеранов".