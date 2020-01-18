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Подготовка к 75-летию Победы

Путин пообещал, что всем ветеранам к 75-летию Победы выплатят 75 тыс. рублей

Труженики тыла получат по 50 тыс. рублей
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Единовременная выплата к 75-летию Победы в ВОВ составит по 75 тыс. рублей ветеранам "и всем приравненным к ним категориям", а также по 50 тыс. рублей труженикам тыла. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

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Российский лидер напомнил, что к годовщине Победы единовременные выплаты обычно составляют по 10 тыс. рублей ветеранам, а труженикам тыла -  по 5 тыс. По словам президента, он сегодня думал об этом и пришел к мысли, что выделение такой помощи, связанной с 75-летием Победы, будет оправданным и люди поймут этот шаг. 

Президент также выразил надежду, что во время подготовки к празднованию юбилея Победы по всей России и на федеральном, и на региональном уровнях реализуют целую серии мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов. Путин отметил, что очень рассчитывает на работу волонтеров. Он рассказал, что это "молодые, интересные и очень талантливые ребята", изыскивающие "самые различные формы поддержки ветеранов".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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