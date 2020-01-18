САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, для того чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", - сказал Путин в ходе встречи в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций.

Президент привел в пример действия Израиля, который ни на секунду не позволяет забыть о Холокосте - геноциде евреев.

Он напомнил, что в ближайшие дни поедет с визитом в Израиль на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. "Я очень благодарен за эту инициативу руководству Израиля и всем, кто были инициаторами этого события. Это хорошее событие. Оно напоминает и о жертвах второй мировой войны, и о тех, кто внес решающий вклад в уничтожение нацистов", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул: "Еврейские общественные организации и руководство Израиля очень правильно делают, не давая забыть миру о жертвах Холокоста". "Кстати, среди жертв Холокоста значительное число, очень большое - евреев Советского Союза. А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа", - добавил Путин, отметив, что из всех потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Россию".

В связи с этим Путин сообщил, что "мы сделаем центр архивных документов". "И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы", - заявил президент.

Он подчеркнул, что этот сайт и этот центр "будут открытыми и для наших граждан, и для всего мира". "И мы не позволим даже попыток представить историю в совершенно дурном свете. Этот поганый рот мы заткнем навсегда этими документами, чтобы неповадно было", - повторил он.

Один из участников встречи, ветеран Великой Отечественной войны, обратился к президенту с предложением создать в Петербурге Институт памяти ВОВ. Он объяснил это тем, что во многих странах, даже в тех, которые советские солдаты освобождали от фашизма, в настоящее время меняется отношение к России, а происходящим в ней процессам дается неверная интерпретация.

"Этот институт нужен, чтобы нигде и никогда не было никаких извращений на тему победы и кто ее заслужил", - сказал ветеран.

Путин с идеей согласился, отметив, что такой институт может стать частью проекта центра архивных документов. При этом президент поддержал открытие одного из таких центров в Петербурге, "имея в виду ту роль, которую в истории сыграла блокада и жители блокадного Ленинграда.