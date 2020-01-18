Путин обещал поддержать проект ОНФ по запуску мобильного приложения "Помощь для ветеранов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал поддержку проекту Общероссийского народного фронта (ОНФ), который намерен запустить специальное мобильное приложение "Помощь для ветеранов". Об этом глава государства заявил на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге в День прорыва блокады Ленинграда.

Приложение будет рассчитано на тех, кто находится рядом с ветеранами - их детей, соседей, социальных работников. Если ветерану понадобится сходить за продуктами, выйти из дома, дойти до поликлиники или поработать на дачном участке, он может просто нажать кнопку, и соответствующий запрос поступит в ту или иную службу.

"Ветерану нужно будет просто нажать кнопку, запрос к нам поступает, и мы начинаем вместе с волонтерами соответствующую работу", - пояснил представитель ОНФ.

Путин назвал это приложение "отличной идеей" и обратился к руководителям регионов, с тем чтобы они самым активным образом эту инициативу поддержали.

ОНФ и движение "Волонтеры Победы" в октябре запустили всероссийский проект "Забота о ветеранах", в рамках которого планируется более 10 тыс. добровольцев для помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Волонтеры будут помогать решать проблемы участников Великой Отечественной войны, оказывать социально-бытовую помощь ветеранам: проводить уборку, ремонт, ходить в магазин, сопровождать их на мероприятия и в больницы.