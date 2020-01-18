Путин назвал "моральными уродами" выступающих против поддержки семей с детьми

"Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех... что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми", - сказал он в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны, напомнив, что в недавнем послании Федеральному Собранию большая часть была посвящена поддержке семей с детьми.

Глава государства считает, что такие люди должны быть выставлены на всеобщее обозрение. "Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды", - заявил Путин.

В субботу Путин приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Президент осмотрел экспозицию, после этого состоялась церемония награждения ветеранов медалями "75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

К Путину обратился один из ветеранов с вопросом о работе СМИ. Он высказался о том, что зачастую информация о войне искажается. На это российский лидер ответил, что у него на этот счет есть свое мнение: "Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок". По его словам, самое главное - противопоставить любым попыткам что-то извратить "правдивую информацию". "Тогда будет понятно, какова роль тех, кто пытается переиначить историю", - добавил президент.