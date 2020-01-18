{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин назвал "моральными уродами" выступающих против поддержки семей с детьми

Президент считает, что такие люди должны быть выставлены на всеобщее обозрение
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Президент Владимир Путин назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против увеличения объемов поддержки семей с детьми.

На эту тему
Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы

"Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех... что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми", - сказал он в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны, напомнив, что в недавнем послании Федеральному Собранию большая часть была посвящена поддержке семей с детьми.

Глава государства считает, что такие люди должны быть выставлены на всеобщее обозрение. "Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды", - заявил Путин.

В субботу Путин приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Президент осмотрел экспозицию, после этого состоялась церемония награждения ветеранов медалями "75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

К Путину обратился один из ветеранов с вопросом о работе СМИ. Он высказался о том, что зачастую информация о войне искажается. На это российский лидер ответил, что у него на этот счет есть свое мнение: "Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок". По его словам, самое главное - противопоставить любым попыткам что-то извратить "правдивую информацию". "Тогда будет понятно, какова роль тех, кто пытается переиначить историю", - добавил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин заявил, что правда о войне за рубежом зачастую целенаправленно замалчивается
Президент добавил, что ключевые средства массовой информации не распространяют объективные сведения о соответствующих исторических событиях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС