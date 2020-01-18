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Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем

Премьер-министр назвал актера мастером импровизации и экспериментов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин направил поздравление с 70-летием народному артисту России Борису Невзорову. Текст телеграммы приводит в субботу пресс-служба правительства.

"Вы - актер редкого драматического дарования, мастер импровизации и экспериментов, обладающий особой энергетикой. В вашей творческой биографии множество ярких ролей в кино и легендарном Малом театре, где вы искусно перевоплощаетесь в Василия Шуйского и Чубукова, Ванюшина, Короля Лира. Эти очень разные образы вы наполняете глубиной и буквально пропускаете через себя", - говорится в телеграмме.

Премьер добавил, что своей игрой Невзоров заставляет зрителей ощутить, что рассказываемая им история - это история "их жизни, чувств, переживаний".

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской (Краснодарский край). В 1967-1968 годах был актером вспомогательного состава в Астраханском государственном театре юного зрителя.

В 1975 году Борис Невзоров окончил Школу-студию им. Владимира Ивановича Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. Максима Горького. Был актером Московского драматического театра им. Константина Сергеевича Станиславского (1993-2005), Малого театра (с 2005 года), снимался в фильмах "Люди на болоте", "Наводнение", "У попа была собака..." и др. В 2011 году ему присвоено звание народного артиста РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНевзоров, Борис Георгиевич
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