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Путин после встречи с ветеранами пообщался с жителями Петербурга

Президент сфотографироваться с некоторыми из пришедших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, посетивший Санкт-Петербург в День прорыва блокады Ленинграда, после встречи с ветеранами Великой Отечественной войны вышел пообщаться с жителями города.

Большая группа петербуржцев собралась у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в центре города. Среди пришедших были пожилые люди и дети, мужчины и женщины. Некоторые выкрикивали приветствия, называя улицу, где они живут. Другие просили президента сфотографироваться с ними.

Пришедшие благодарили главу государства, желали удачи.

Путин согласился сфотографироваться с некоторыми из пришедших, один мужчина пожал президенту руку. Общение длилось несколько минут, после чего российский лидер пожелал "всего хорошего" собравшимся и уехал.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-Петербург
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