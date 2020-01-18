Путин после встречи с ветеранами пообщался с жителями Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, посетивший Санкт-Петербург в День прорыва блокады Ленинграда, после встречи с ветеранами Великой Отечественной войны вышел пообщаться с жителями города.

Большая группа петербуржцев собралась у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в центре города. Среди пришедших были пожилые люди и дети, мужчины и женщины. Некоторые выкрикивали приветствия, называя улицу, где они живут. Другие просили президента сфотографироваться с ними.

Пришедшие благодарили главу государства, желали удачи.

Путин согласился сфотографироваться с некоторыми из пришедших, один мужчина пожал президенту руку. Общение длилось несколько минут, после чего российский лидер пожелал "всего хорошего" собравшимся и уехал.