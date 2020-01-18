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Путин пообещал решить вопрос, связанный с документами на могилу Кутузова

Это требуется для реставрации захоронения в Казанском соборе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с правильным документальным оформлением могилы полководца Михаила Кутузова в Казанском соборе, которое требуется для реставрации этого захоронения. С соответствующей просьбой к главе государства обратились на его встрече в субботу с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

Одна из участниц встречи рассказала, что захоронение Кутузова не имеет общего паспорта и находится в ведении разных учреждений. Она предложила поставить могилу прославленного полководца на учет в Минобороны, чтобы могли быть выделены целевые средства на реставрацию захоронения и реконструкцию его убранства. Путин в ответ заметил, что для него это новая информация.

"Займемся [этим вопросом] обязательно, это очень важный вопрос", - сказал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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