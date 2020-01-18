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Глава СК взял на контроль проверку нарушения жилищных прав инвалида в Карелии

Девушка и ее мама живут в аварийном доме без водопровода и канализации

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Ход и результаты проверки нарушения жилищных прав девушки-инвалида в Карелии по указанию главы следственного комитета России Александра Бастрыкина взяты на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом в субботу говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

"Глава Следственного комитета России потребовал подробного доклада от руководителя территориального следственного управления о проводимых мероприятиях в рамках доследственной проверки. По указанию главы СК России ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

В пятницу на федеральном канале вышел сюжет, в котором обсуждались жилищные проблемы 25-летней девушки, инвалида-колясочника, Надежды Шпаковой из села Святозеро Пряжинского района Республики Карелия. Журналисты сообщили, что девушка вместе со своей мамой живет в аварийном доме: водопровода и канализации в доме нет, пол провалился, пандус отсутствует. Из восьми квартир в деревянном доме жилой осталась одна. Все остальные соседи разъехались, не дождавшись переселения.

Дом, в котором проживает инвалид, признали аварийным, и чиновники обещали, что к 2019 году их переселят в новое жилье. Но выяснилось, что расселение запланировано на 2026 год. Сообщается, что жильцы обращались в суд с заявлением, но районный суд признал решение администрации правомерным. В программе было рассказано и о других аварийных домах поселка.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКарелия
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