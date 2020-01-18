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Союз российских соотечественников в Таиланде получил международный статус

По словам посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, деятельность союза соотечественников заслуживает положительной оценки

ПХУКЕТ, 18 января. /ТАСС/. Союз российских соотечественников в Таиланде получил официальный международный статус. Об этом было объявлено в субботу на третьей страновой конференции организаций российских соотечественников в Таиланде, которая состоялась в субботу на Пхукете в гостинице Ramada Plaza.

"Эта конференция не совсем обычная, - сказала на открытии мероприятия председатель союза российских соотечественников в Таиланде Ирина Новикова. - Мы сегодня впервые собрались в официальном статусе, поскольку наш союз был признан в департаменте по работе с соотечественниками за рубежом".

"В Таиланде русскоязычная община продолжает укрепляться, - отметил в свою очередь посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. - Деятельность союза соотечественников заслуживает положительной оценки". По его мнению, к работе объединения необходимо активнее привлекать молодежь, деятелей культуры и искусства, а также бизнеса, науки и журналистов. "В совокупности это может дать очень хороший результат", - считает он.

Консолидация русскоязычной общины

Председатель всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов приветствовал собравшихся на конференции на Пхукете, пожелав им продуктивной работы. "Уверен, что она внесет конструктивный вклад в дело консолидации русскоязычной общины в вашей стране, - зачитала его обращение глава координационного совета соотечественников Китая Наталья Старкова. - Для сохранения и упрочнения духовных и исторических связей с родиной хотелось бы призвать всех соотечественников в Таиланде сосредоточить усилия по взаимной поддержке и укреплению взаимосвязей между Россией и соотечественниками путем осуществления важной деятельности, реализации инициатив в сфере продвижения российской культуры и русского языка". "В Таиланде имеется немало людей, чей опыт, талант и труд могут быть исключительно востребованы для дальнейшей работы и формирования новой платформы для консолидации координационного совета соотечественников в вашей стране", - отметил он.

"Для большого числа людей Таиланд ассоциируется с миллионами туристов, в том числе из России, посещающими ежегодно эту прекрасную страну. В этой связи хотелось бы, чтобы он все чаще ассоциировался также и с нашими соотечественниками, которые, имея многолетний опыт проживания здесь, вносят свой вклад в развитие добрых отношений Таиланда с Россией, формируя положительный образ наших за рубежом", - заключил Дроздов.

Мнения участников

"Очень приятно, что в Таиланде поддерживают патриотические чувства, сохраняют язык, поскольку это очень важно, - считает учитель-практик Ольга Узорова, которая стала постоянным членом союза соотечественников Таиланда. - То, что сейчас делают наши преподаватели в Таиланде, сколько сил они вкладывают в развитие и обучение детей, можно назвать подвигом". "Если объединятся все наши лучшие умы, то процесс пойдет быстрее. Для передачи опыта необходимо проводить конференцию соотечественников как минимум раз в год", - подытожила она, подчеркнув, что "объединившись, вместе удастся достигнуть наилучших результатов в процессе обучения детей".

Член регионального координационного совета Ольга Жилина подчеркнула, что на сегодняшний день "интерес к русской культуре и традициям не спадает, а только нарастает". "Важная для нас тема - это сохранение преемственности поколений через развитие воспитательной программы с детьми и подростками в наших культурных центрах, школах выходного дня, детских садах и театральных студиях", - добавила она.

Мероприятия союза

"В марте мы планируем провести международную научно-практическую конференцию "Тенденции изучения и преподавания русского языка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона" и Международный молодежный фестиваль "100 друзей", которые состоятся в Бангкоке с 13 по 15 марта на территории учебного кампуса Университета Таммасат. Конференция посвящена положению русского языка в социокультурном пространстве стран региона и обмену опытом эффективного преподавания русского языка в условиях иноязычной среды", - рассказала Жилина.

Кроме того, в честь 75-летия Великой Победы на территории Таиланда будет проведен ряд мероприятий, среди которых Дни российского кино, акция "Георгиевская ленточка", шествие "Бессмертный полк" в различных городах королевства. До конца года также запланированы фотовыставка "Русский след в Сиаме", международный русско-тайский семинар "Свободный диалог", детский фестиваль танца, ежегодный фестиваль русско-тайской дружбы "Мы вместе!" и другие мероприятия.

Следующая встреча союза российских соотечественников в Таиланде, на которой планируется выбрать нового председателя, состоится в 2021 году на острове Самуи.

Теги
ТаиландРоссия
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