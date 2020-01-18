Оркестр Парижской оперы дал уличный концерт в поддержку забастовщиков

Музыканты играли, расположившись у фронтона здания, построенного по указанию императора Наполеона Третьего в 1862 году архитектором Шарлем Гранье. Концерт также поддержал хор оперы - общее число участников акции составило не менее двухсот человек. В том числе к ним присоединились и актеры театра "Комеди франсез".

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Оркестр Парижской оперы "Гарнье" дал в субботу бесплатный уличный концерт в поддержку массового движения протеста французов против проекта пенсионной реформы. Об этом сообщила радиостанция FranceInfo .

Были исполнены отрывки из произведений классической музыки, увертюры из опер. Выступление завершилось национальным гимном - "Марсельезой".

Импровизированный концерт вызвал большой интерес у прохожих. Они не только делали фотографии, но и отсылали их в социальные сети. Акция сотрудников оперы, в которой кроме музыкантов и певцов участвовали и технические работники, быстро стала известна всей стране.

Со времен Людовика

Парижская Опера и театр "Комеди франсез" - единственные заведения культуры во Франции, сотрудники которых пользуются особым пенсионным режимом. Он был введен еще в 1698 году, при правлении короля Людовика Четырнадцатого. В результате намеченной властями страны нынешней реформы все сотрудники двух парижских опер и театра "Комеди франсез", которые поступят туда на работу с 2022 года, лишатся возможности раннего выхода на пенсию. Балерины и танцоры ранее имели возможность прекращать выступать в 40 лет, а выходить на пенсию с полной выплатой пособия - в 42 года.

Артисты и другие работники оперы требуют от правительства, чтобы оно полностью отказалось от планов проведения пенсионной реформы в стране. У здания оперы в субботу был установлен транспарант: "Культура в опасности". Забастовка сотрудников, однако, нанесла самой опере из-за отмены семи десятков спектаклей ущерб в более чем €14 млн - эта сумма равна той дотации, которую государство ежегодно выплачивает этому заведению. От частных спонсоров и меценатов опера получает еще €18 млн.

Субботняя акция стала уже четвертым бесплатным концертом со времени начала в декабре серии акций протеста и забастовок, направленных против пенсионной реформы. В частности, в середине декабря у здания Гарнье балетной труппой оперы были показаны сцены из балета "Лебединое озеро".