В Белгороде открыли отделение Российского общества дружбы с Кубой

КУРСК, 18 января. /ТАСС/. Региональное отделение Российского общества дружбы с Кубой открыли в субботу на базе одного из крупнейших вузов Белгородской области - Белгородского государственного национального исследовательского университета. Отделение поможет наладить культурные и образовательные связи между странами, сообщил в ходе визита в регион замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

"Сама идея российско-кубинской дружбы содержит огромный воспитательный, патриотический, культурный, познавательный потенциал. У нас есть сейчас президентский грант "Народная летопись российско - кубинской дружбы", к лету будет создана цифровая платформа, на которой все смогут размещать, а мы будем оцифровывать фотографии, воспоминания, любые мероприятия о Кубе. Если возьметесь за это направление сейчас, то дальше работает специальная команда профессионалов над ресурсом, который будет наполняться, жить, объединять", - сказал Лавров, возглавляющий Российское общество дружбы с Кубой.

В ходе торжественного открытия отделения Российское общество дружбы с Кубой заключило соглашение о сотрудничестве с Белгородским государственным национальным исследовательским университетом, на базе которого в рамках нацпроекта "Наука" создан научно-образовательный центр. Как отметил ректор университета Олег Полухин, открытие отделения и подписание соглашения позволят создать дополнительные условия, чтобы привлечь студентов с Кубы для обучения в Белгородской области.

"Последние три года мы говорили о планах по вузу-партнеру на Кубе, у нас более 3 тыс. иностранных студентов из 92 стран мира и из Латинской Америки достаточно много студентов, а с Кубы нет. И мы будем благодарны, если такого партнера найдем при участии отделения", - отметил Полухин.

Межрегиональная общественная организация Российское общество дружбы с Кубой является правопреемницей Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы, созданного в 1964 году. Деятельность общества направлена на развитие и укрепление культурных, научных, гуманитарных связей, дружбы народов и сотрудничества России и Кубы.