Власти Петербурга и Брянска помогут женщине, рассказавшей Путину о 94-летней матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга и власти Брянской области окажут содействие в помощи жительнице Брянской области, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ее 94-летней матери. Об ТАСС сообщили представители властей.

В субботу после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда, Надежда Панченко попросила главу государства оказать поддержку ее 94-летней матери, которая, по ее словам, не получает положенных ей льгот и лекарств.

"Губернатор Александр Беглов дал поручение председателю Комитета по социальной политике Александру Ржаненкову разобраться в ситуации. Александр Ржаненков связался с женщиной, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она и ее мать проживают в Брянской области. Сотрудники комитета по социальной политике соберут всю необходимую информацию о положенных льготах и выплатах и передадут ее коллегам в администрацию Брянской области для принятия мер", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Власти Брянской области уже разыскали мать Надежды Панченко, она проживает в Климовском районе с сыном. "Сейчас будем разбираться в ситуации и выяснять, какую помощь можно оказать и какие льготы она получает", - сказал ТАСС представитель областной администрации.

В траурной процессии на Пискаревском мемориальном кладбище главу государства сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а также несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города. Вместе с Путиным они прошли 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня к монументу.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек.