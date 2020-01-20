Роскачество ответило на потребительские вопросы о молочной продукции

В частности, говоря о сроках хранения молока, купленного в магазине, специалисты напомнили, что такая продукция проходит на заводе особую проверку, термическую обработку и расфасована в специальную упаковку. При этом термическая обработка (пастеризация, ультрапастеризация или стерилизация) уничтожает в молоке как вредную, так и полезную молочнокислую микрофлору, поэтому молоко не портится и дольше хранится. Чистая упаковка продукции с соблюдением всех необходимых санитарных правил и температурных режимов хранения также увеличивает сроки хранения молока в отличие от молока, купленного, например, на рынке.

Отвечая на вопрос о том, почему открытое молоко простояло в холодильнике дольше указанного срока годности, эксперты предположили, что такое молоко могло быть ультрапастеризованным. "Чаще всего оно разливается в асептических условиях и может храниться при комнатной температуре до полугода. Но если ультрапастеризованное молоко разливается обычным автоматным розливом, как пастеризованное, то сроки хранения у него будут такими же, как у пастеризованного молока - 10-14 дней, при условии, что оно хранится в холодильнике", - говорится в сообщении. Таким образом, ультрапастеризованное молоко действительно может храниться чуть дольше указанного на упаковке срока, поскольку прошло более высокую температурную обработку в отличие от пастеризованного.

Один из вопросов потребителей был посвящен возможности превращения молока из магазина в простоквашу. Как отмечают эксперты, простоквашей такое молоко, скорее всего, не станет, поскольку после прохождения термической обработки в нем практически отсутствуют бактерии, отвечающие за сквашивание. В то же время такое молоко во вскрытой упаковке при комнатной температуре может не скиснуть, но испортиться, и в нем появится прогорклый (липолизный) вкус. Среди других причин, вызывающих сложности при превращении молока в простоквашу, Роскачество называет попадание любой "немолочной" бактерии, например, маслянокислой (клостридия), из-за которой процесс разложения белков и жиров идет не по классической схеме сквашивания. Повлиять на этот процесс могут и другие не самые благоприятные факторы, в том числе добавление стабилизирующих добавок, препятствующих прокисанию, остатки ветеринарных препаратов, которыми лечили корову, или даже получение молока от коровы с маститом (воспаление вымени).

Быстрое скисание открытого пастеризованного молока также может свидетельствовать о нарушении технологии производства. По данным экспертов, это может происходить из-за переизбытка микрофлоры, что является нарушением стандартов, или из-за попадания в молоко посторонних бактерий, а также свидетельствовать о давности изготовлении продукта и истечении срока годности.

Другие виды молока

По данным Роскачества, многие потребители полагают, что продукты, приготовленные с добавлением сухого молока вместо цельного, являются менее полезными, но это не так. Сухое молоко отвечает тем же требованиям, что предъявляются и к цельному молоку, и к другим молочным продуктам. Более того, есть продукты, которые нельзя приготовить без сухого молока - речь о йогурте, в котором должно быть много белка (от 3,2% до 6%). На заводе при производстве йогурта белок повышают добавлением сухого молока, пояснили эксперты.

Говоря о растительном молоке, которое многие расценивают как альтернативу коровьему, эксперты напомнили, что это совершенно другой продукт и называть его молоком - некорректно. "Было бы правильным назвать этот продукт "напитком", например, напиток из кокоса, сои, риса и так далее. Ведь в составе этих продуктов нет ни грамма молока, значит и слова этого употреблять не следует, чтобы никого не вводить в заблуждение", - заключили в Роскачестве.