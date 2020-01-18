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Синоптики прогнозируют аномальное тепло в Москве и Петербурге в ближайшие дни

Отклонение от нормы составит до 12 градусов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Климатическая норма будет превышена в Москве и Санкт-Петербурге с 18 по 27 января, отклонение от нее составит до 12 градусов. Это следует из данных прогностических карт, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

По данным Гидрометцентра, 19 января в столице ожидается 1-3 градуса тепла, 21 января - 3-5 градусов тепла, 22 января - от минус 1 до плюс 4, 23 января - от минус 4 до плюс 1, 24 января - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В субботу в столице ожидается 2 градуса тепла, в воскресенье - 1 градус тепла. При этом среднемесячная температура в Москве, согласно многолетним исследованиям, должна в этот период составлять 9,3 градуса мороза.

В Санкт-Петербурге в понедельник прогнозируется около 4 градусов тепла, во вторник - 5 градусов тепла, в среду - 1 градус тепла, в четверг - 1 градус мороза, в пятницу - 4 градуса тепла. В субботу, 18 января, ожидается 2 градуса тепла, в воскресенье - 4 градуса тепла. По данным Гидрометцентра, средняя температура днем в северной столице должна быть 5,1 градус мороза в этот месяц.

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РоссияСанкт-Петербург
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