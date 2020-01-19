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Кризис в Сирии

Российские военные раздали продовольствие и провели концерт для школьников в Латакии

В наборы, которые привезли военнослужащие, входили рис, чай, сахар, мед и тульские пряники

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 19 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие раздали 350 продовольственных наборов детям в школе поселка Магрит (провинция Латакия). А военный оркестр исполнил отечественные и зарубежные хиты для школьников и жителей поселка.

"Идея провести концерт пришла спонтанно. Оркестр уже имеет такой опыт, предыдущую акцию мы провели в поселке Масьяф. Думаю, эта традиция приживется", - рассказал журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) России Юрий Третьяк.

В наборы, которые привезли российские военнослужащие, входили рис, чай, сахар, мед и тульские пряники. Самым младшим школьникам новогодние и рождественские подарки вручили прямо во время урока. В ответ дети прочитали российским военным стихи на арабском языке.

"Сегодня русские подарили нам настоящий праздник, привезли нам не только сладости, но и хорошее настроение", - отметила директор школы Лэйда Хай.

Она добавила, что в школе ведется изучение нескольких иностранных языков, в дальнейшем планируется ввести уроки русского. "У детей есть тяга к изучению русского языка. Учитывая, как развиваются отношения наших стран, он им может пригодиться в дальнейшем", - отметила она.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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