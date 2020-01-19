Федеральная таможенная служба установила правила работы для служебных собак

Согласно приказу, разработанному в рамках исполнения закона "Об ответственном обращении с животными", животные должны "работать" не больше 12 часов в сутки. Всего на службе собаки могут находиться от трех до пяти лет. После истечения этого срока тех служебных собак, которых специальная комиссия определит как непригодных из-за болезни или других недостатков, отстранят от обязанностей и передадут или продадут.

Газета отмечает, что в документе также определены нормы содержания животных, порядок их обучения и прочие важные моменты. В приказе ФТС также говорится о том, что документ был подготовлен в целях "защиты служебных животных таможенных органов, укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении со служебными животными".