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Федеральная таможенная служба установила правила работы для служебных собак

Животные должны "работать" не более 12 часов в сутки, всего на службе они могут находиться от трех до пяти лет
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России установила правила содержания и использования служебных собак. Об этом в воскресенье сообщила "Парламентская газета".

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Согласно приказу, разработанному в рамках исполнения закона "Об ответственном обращении с животными", животные должны "работать" не больше 12 часов в сутки. Всего на службе собаки могут находиться от трех до пяти лет. После истечения этого срока тех служебных собак, которых специальная комиссия определит как непригодных из-за болезни или других недостатков, отстранят от обязанностей и передадут или продадут.

Газета отмечает, что в документе также определены нормы содержания животных, порядок их обучения и прочие важные моменты. В приказе ФТС также говорится о том, что документ был подготовлен в целях "защиты служебных животных таможенных органов, укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении со служебными животными".

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