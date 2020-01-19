Православные окунулись в честь Крещения в освященные воды Атлантического океана

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Чин освящения вод Атлантического океана был совершен в ночь на воскресенье по случаю праздника Крещения Господня в Брайтон-Бич. Как сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, водосвятный молебен провел клирик Храма святого Иоанна Крандштадтского Русской православной церкви иерей Максим Плисков.
Более 70 православных жителей Нью-Йорка, соседних городов и штатов, в том числе американцы, приняли участие в молебне и совершили крещенские купания в океане.
"Несмотря на мороз, сильнейший ветер и снег с дождем, которые шли весь день и вечер и закончились только недавно, в купании приняло участие еще больше православных, чем в прежние годы, - рассказал Игорь Кочан. - Каждый трижды окунулся с головой, хотя знающие люди заверяют, что делать это гораздо сложнее, чем в проруби. Чтобы с головой погрузиться в воды океана, надо пройти вглубь, несмотря на сильнейшие порывы ветра и высокие волны".
"Для нас очень важно сохранять и поддерживать традиции, связанные с Крещением - символом обновления, находясь вдали от родины. Отсутствие проруби и льда нас не смущает, и каждый год мы находим возможность приобщиться к освящению воды, совершив молитву и купания", - сказал он.
Освящение вод Атлантического океана и крещенские купания проходят в Нью-Йорке шестой год подряд и организованы молодежным отделом Патриарших приходов в США.