Православные окунулись в честь Крещения в освященные воды Атлантического океана

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Чин освящения вод Атлантического океана был совершен в ночь на воскресенье по случаю праздника Крещения Господня в Брайтон-Бич. Как сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, водосвятный молебен провел клирик Храма святого Иоанна Крандштадтского Русской православной церкви иерей Максим Плисков.

Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть. Советы спасателей и моржей

Более 70 православных жителей Нью-Йорка, соседних городов и штатов, в том числе американцы, приняли участие в молебне и совершили крещенские купания в океане.

"Несмотря на мороз, сильнейший ветер и снег с дождем, которые шли весь день и вечер и закончились только недавно, в купании приняло участие еще больше православных, чем в прежние годы, - рассказал Игорь Кочан. - Каждый трижды окунулся с головой, хотя знающие люди заверяют, что делать это гораздо сложнее, чем в проруби. Чтобы с головой погрузиться в воды океана, надо пройти вглубь, несмотря на сильнейшие порывы ветра и высокие волны".

"Для нас очень важно сохранять и поддерживать традиции, связанные с Крещением - символом обновления, находясь вдали от родины. Отсутствие проруби и льда нас не смущает, и каждый год мы находим возможность приобщиться к освящению воды, совершив молитву и купания", - сказал он.

Освящение вод Атлантического океана и крещенские купания проходят в Нью-Йорке шестой год подряд и организованы молодежным отделом Патриарших приходов в США.