{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Более 2,1 млн человек приняли участие в крещенских купаниях в России

Безопасность обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 2 млн человек окунулись в проруби в ходе крещенских купаний в ночь на 19 января в России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В ночь на 19 января около 2,1 млн человек приняли участие в более чем 8,7 тыс. религиозных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня", - сказала она.

На эту тему
Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть. Советы спасателей и моржей

По ее словам, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время богослужений в храмах и монастырях, а также в местах массового купания привлечены свыше 41,1 тыс. сотрудников полиции. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований.

"Нарушений общественного порядка не допущено", - сказала представитель МВД.

В МЧС России сообщили, что происшествий в ходе проведения крещенский купаний в России не допущено. "При проведении купаний в один из самых главных православных праздников - Крещение Господне - происшествий не допущено", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в МЧС, безопасность мероприятий в стране обеспечивают более 256 тыс. человек и 62 тыс. единиц техники, из них от МЧС России - более 63 тыс. человек и 12 тыс. единиц техники, в том числе на объектах крещенских купаний более 15 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.

В новость были внесены изменения (13:06 мск) - добавлен комментарий МЧС. 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти КНР установили в аэропорту Уханя детекторы для выявления пневмонии
Специалистов также направили в места, где находятся главные транспортные узлы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС