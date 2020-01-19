Более 2,1 млн человек приняли участие в крещенских купаниях в России

"В ночь на 19 января около 2,1 млн человек приняли участие в более чем 8,7 тыс. религиозных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня", - сказала она.

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 2 млн человек окунулись в проруби в ходе крещенских купаний в ночь на 19 января в России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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По ее словам, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время богослужений в храмах и монастырях, а также в местах массового купания привлечены свыше 41,1 тыс. сотрудников полиции. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований.

"Нарушений общественного порядка не допущено", - сказала представитель МВД.

В МЧС России сообщили, что происшествий в ходе проведения крещенский купаний в России не допущено. "При проведении купаний в один из самых главных православных праздников - Крещение Господне - происшествий не допущено", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в МЧС, безопасность мероприятий в стране обеспечивают более 256 тыс. человек и 62 тыс. единиц техники, из них от МЧС России - более 63 тыс. человек и 12 тыс. единиц техники, в том числе на объектах крещенских купаний более 15 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.

В новость были внесены изменения (13:06 мск) - добавлен комментарий МЧС.