Путин заявил, что нельзя позволить стереть память о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Нельзя допустить того, чтобы события Великой Отечественной войны были забыты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

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"Все забывается, все стирается. Не можем позволить никому стереть, не позволим", - сказал он.

Ранее президент в послании Федеральному собранию сообщил, что в РФ появится комплекс архивных документов по истории Второй мировой войны, доступных для всего мира. По словам главы государства, создание такого архива - "наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями".

В июле 2019 году Путин подписал указ о поведении в 2020 году в России Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

План праздничных мероприятий включает 116 пунктов. Помимо парада, салюта, приема высоких иностранных гостей, шествия "Бессмертного полка" и других торжеств в Москве, планируется открытие мемориалу Советскому солдату в городе Ржев (Тверская область), создание Аллеи героев на Малаховом кургане в Севастополе, открытие обновленной экспозиции музея "Битва за Ленинград" в городе Всеволожске (Ленинградская область), проведение ряда всероссийских конкурсов и форумов по теме Победы.