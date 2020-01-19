{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев после отставки кабмина отправился в выходные покататься на лыжах

"Покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать", отметил экс-председатель правительства

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Экс-председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, назначенный 16 января на пост замглавы Совета безопасности России, рассказал, что после отставки кабинета министров решил воспользоваться выходными днями и отправился покататься на лыжах.

В интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, как изменилась его жизнь после отставки, Медведев сказал: "Она изменилась следующим образом - я просто приехал пару дней покататься на лыжах, пользуясь выходными днями".

"Значит, вот сейчас покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать. Так что в этом смысле особых изменений нет, я продолжу работу", - добавил он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Власти КНР установили в аэропорту Уханя детекторы для выявления пневмонии
Специалистов также направили в места, где находятся главные транспортные узлы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС