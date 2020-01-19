Медведев после отставки кабмина отправился в выходные покататься на лыжах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Экс-председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, назначенный 16 января на пост замглавы Совета безопасности России, рассказал, что после отставки кабинета министров решил воспользоваться выходными днями и отправился покататься на лыжах.

В интервью Первому каналу, отвечая на вопрос, как изменилась его жизнь после отставки, Медведев сказал: "Она изменилась следующим образом - я просто приехал пару дней покататься на лыжах, пользуясь выходными днями".

"Значит, вот сейчас покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать. Так что в этом смысле особых изменений нет, я продолжу работу", - добавил он.