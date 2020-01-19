Патриарх Кирилл в праздник Крещения освятил воду в Богоявленском соборе

"Важно, чтобы все те преобразования, которые совершает человек, в том числе и в отношении природы, совершались не во имя греховного эгоизма, не во имя того, чтобы обладать большими видимыми благами, не ради того, чтобы иметь больше наслаждений или удовлетворения своих потребностей, но для того, чтобы мир в гармонии с человеком явил тот божественный замысел, который осуществился в акте творения, и затем был поврежден человеческим грехом. День Крещения Господня - это день свидетельства о том, что благодатью божией мир воссоздан", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что каждый верующий человек должен ответить на дар божественной благодати добрыми делами и молитвой. "Без этого не может быть подлинного усовершенствования мира. Все известные проекты совершенствования человеческого общества посредством реформ, революций, различного рода прогресса - все эти проекты не достигают цели, потому что не обеспечивают человеческого счастья. А человеческое счастье не может быть без присутствия божественной благодати", - подчеркнул патриарх.

Он напомнил, что на каждом крещенном человеке лежит ответственность за преображение окружающего мира. "Этот день призывает нас к соучастию в божьем деле преображения мира, который начинается с преображения наших душ и телес ", - добавил предстоятель Русской церкви.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января.