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Провинция Хайнань в 2020 году введет раздельный сбор отходов в четырех городах

Местные власти также намерены предпринять ряд дополнительных мер для защиты экологии

ХАЙКОУ /Китай/, 19 января. /ТАСС/. Правительство китайской провинции Хайнань планирует в 2020 году ввести раздельный сбор мусора в четырех городах окружного уровня и намерено предпринять ряд дополнительных мер для защиты экологии. Об этом в пятницу сообщило издание "Хайнань жибао" со ссылкой на опубликованные в ходе 3-й сессии Собрания народных представителей 6-го созыва материалы.

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Раздельный сбор мусора будет введен в таких городах, как Хайкоу (административный центр региона), Санья, Саньша и Даньчжоу. Кроме того, власти создадут морские станции экологического мониторинга за состоянием воды, а также построят четыре мусоросжигательные электростанции.

Правительство также отметило, что по-прежнему приоритетное значение будет иметь контроль над выбросами углекислого газа автомобильным транспортом, борьба с использованием петард и фейерверков, а также с загрязнением рек и озер в населенных пунктах.

В 2020 году власти Хайнаня намерены построить водоочистные сооружения в городах, деревнях и портах, а также создать морские санитарные зоны в прибрежных районах для борьбы с загрязнением мирового океана. Также правительство намерено вести лесовосстановительные работы и посадить 280 га мангровых лесов.

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Для этих целей правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и гибридов, а также развивать необходимую для них инфраструктуру. К 2021 году регион полностью переведет общественный транспорт на новые источники энергии и построит 65 тыс. зарядных станций.

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