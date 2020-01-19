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Пенсионерку из Брянской области признали инвалидом после обращения ее дочери к Путину

Женщина рассказала главе государства, что ее мать не получала положенных ей льгот и лекарств

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Представители местных властей и пенсионного фонда встретились с 94-летней жительницей Климовского района Брянской области, дочь которой обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ее матери в получении льгот. Пенсионерку признали инвалидом, об этом сообщила ТАСС в воскресенье ее дочь Надежда Панченко.

В субботу после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда Надежда Панченко попросила главу государства оказать поддержку ее 94-летней матери, которая, по ее словам, не получает положенных ей льгот и лекарств.

"Вечера у нас был глава района (Климовского) и представитель пенсионного фонда. Выписали в понедельник получать карточку инвалида первой группы, во вторник едут пересматривать пенсию. <…> Посмотрели, в каких условиях бабушка живет, колесо закрутилось", - сказала Панченко.

Как ранее сообщала Панченко, ее мама Софья Степановна шесть лет назад упала в своем доме в селе Куршановичи и сломала шейку бедра. Врачи приехали к женщине, но не доставили ее на обследование в больницу, которая находится на расстоянии 25 км от села. Родственники пенсионерки отдали медикам документы на оформление инвалидности, но документы оформлены не были. Женщина с момента травмы не встает.

По словам Панченко, ее мать - ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда, всю жизнь работала в колхозе. Когда началась война, ей было 16 лет. Женщина была в оккупации, работала в тылу. По словам дочери, у пенсионерки нет ни доплат к пенсии, ни льготных лекарств.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБрянская область
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