Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в воскресенье в ряде стран мира, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Бельгии, Франции) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовской Аравии), а также из Сингапура.

Проблемы возникают в основном с подключением к серверу (93%). 3% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 3% - на сбои в работе веб-сайта.