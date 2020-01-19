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Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

Жалобы на работу приложения поступили от пользователей из стран Европы и Ближнего Востока, а также из Сингапура

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в воскресенье в ряде стран мира, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из стран Европы (Германии, Бельгии, Франции) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовской Аравии), а также из Сингапура.

Проблемы возникают в основном с подключением к серверу (93%). 3% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 3% - на сбои в работе веб-сайта.

Теги
БельгияСингапурОАЭГерманияРоссияФранцияСаудовская Аравия
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