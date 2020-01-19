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Дочь Нины Руслановой опровергла госпитализацию актрисы

По словам дочери, актриса чувствует себя нормально
Нина Русланова Александра Мудрац/ТАСС
Описание
Нина Русланова
© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Народная артистка России Нина Русланова не была госпитализирована и чувствует себя нормально, сообщила ТАСС дочь актрисы Олеся.

"С Ниной Ивановной все в порядке. Чувствует себя нормально", - сказала она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Нина Русланова попала в больницу из-за проблем с сердцем.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года на Украине, окончила театральное училище имени Щукина. Работала в театре имени Вахтангова, потом перешла в театр имени Маяковского. С 1967 года начала сниматься в кино. Актриса известна по фильмам "Афоня", "Собачье сердце", "Зимняя вишня", "Кин-дза-дза", "Возвращение Будулая", "Завтра была война", "Настройщик".

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