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Прокуратура Брянской области проверит данные об отсутствии льгот для 94-летней пенсионерки

Проверка проводится на основании сообщений в СМИ

ТАСС, 19 января. Прокуратура Брянской области начала проверку после того, как дочь 94-летней жительницы Климовского района обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ее матери в получении льгот. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда Надежда Панченко попросила главу государства оказать поддержку ее 94-летней матери, которая, по ее словам, не получает положенных ей льгот и лекарств.

"Организована проверка по публикациям в СМИ по поводу ненадлежащего пенсионного и лекарственного обеспечения пенсионерки", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщала Панченко, ее мать Софья Степановна шесть лет назад упала в своем доме в селе Куршановичи и сломала шейку бедра. Врачи приехали к женщине, но не доставили ее на обследование в больницу, которая находится на расстоянии 25 км от села. Родственники пенсионерки отдали медикам документы на оформление инвалидности, но документы оформлены не были. Женщина с момента травмы не встает.

По словам Панченко, ее мать - ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда, всю жизнь работала в колхозе. Когда началась война, ей было 16 лет. Женщина была в оккупации, работала в тылу. По словам дочери, у пенсионерки нет ни доплат к пенсии, ни льготных лекарств.

В воскресенье Панченко сообщила, что ее мать признана инвалидом первой группы и в понедельник получит соответствующие документы.

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РоссияБрянская область
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