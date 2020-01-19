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Отец Меган Маркл обвинил дочь в обесценивании британской монархии

По его мнению, это делается ради денег

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Отец Меган Маркл, супруги принца Гарри, считает, что его дочь с мужем обесценивают институт британской монархии и, возможно, делают это ради денег. Такое мнение Томас Маркл высказал в телевизионном интервью британскому 5 каналу.

"Они его разрушают, они его обесценивают, делая жалким. Они превращают его в Walmart с короной, они не должны были делать этого", - сказал отец Меган, комментируя решение принца Гарри и его супруги отойти от исполнения королевских обязанностей и получить финансовую независимость от британской короны.

"Когда они поженились, они взяли на себя обязательство быть часть королевской семьи, представлять ее. И это глупо с их стороны не делать этого, это один из величайших долговечных институтов, который когда-либо существовал", - сказал Томас Маркл, которого связывают непростые отношения с собственной дочерью.

Развод с британской короной

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. 18 января Букингемский дворец информировал, что пара отныне не сможет официально представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетных средств, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии.

Причины сенсационного решения герцога и герцогини не ясны до конца, и в британских СМИ, для которых ситуация в королевской семье стала темой номер один, публикуют разнообразные догадки по этому поводу. Многие обозреватели предполагают, что принц Гарри и Меган Маркл хотят получить возможность заключить выгодные для себя коммерческие контракты. Другие связывают этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания таблоидов, которые, по словам принца Гарри, развернули настоящую кампанию травли против его супруги и распространяют о ней ложные слухи. Осенью прошлого года герцог и герцогиня Сассекские подали в суд на несколько британских газет, а вскоре после этого принц Гарри напомнил о том, что постоянное преследование со стороны репортеров стало одной из главных причин гибели его матери - принцессы Дианы.

Как ранее информировали британские газеты, по одному из этих дел, о предполагаемой незаконной публикации таблоидом The Mail on Sunday личного письма, в лондонском суде свидетельствовать против Меган Маркл может ее собственный отец. По данным The Daily Telegraph, которая ссылается на судебные документы, Томас Маркл намерен сделать это ради "правды, справедливости" и защиты собственной репутации. Отец герцогини Сассекской также сетует на то, что он был оставлен на произвол судьбы, что никто лично не сообщил ему в 2018 году о свадьбе, что никто не поинтересовался по поводу его самочувствия после проведенной незадолго перед церемонией бракосочетания операции на сердце. На самой свадьбе Томас Маркл не присутствовал.

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