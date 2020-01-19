Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ. Об этом заявил в воскресенье корреспонденту ТАСС сам Соловьев.

"Мочить журналистов" - это, похоже, новый способ борьбы с fake news от главы Чувашии. Как нам стало известно, это не первая оригинальная цитата чиновника в адрес независимых журналистов. Хочется надеяться, что Михаил Игнатьев изменит свое отношение к СМИ и поймет, что "мочить" - это не самый подходящий способ взаимодействия с медиасферой", - сказал Соловьев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют".

Официальным комментарием администрации Чувашии ТАСС пока не располагает.