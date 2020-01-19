В день крещенских купаний в Петербурге зафиксировали температурный рекорд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Рекорд теплой погоды в Петербурге пришелся на день крещенских купаний: выше 4 градусов. Как сообщил журналистам ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, это самое теплое Крещение за всю историю наблюдений за погодой в Петербурге.

"Температура воздуха достигла +4,4 градуса, что на 0,3 выше, чем было, страшно сказать, 122 года назад, в 1898 году. Теперь это самое теплое Крещение за всю историю наблюдений за погодой в Северной столице и четвертый рекордный максимум в январе 2020 года", - сказано в распространенном Леусом сообщении.

Для проведения крещенских купаний в Петербурге обустроили 22 купели. Около иорданей есть все необходимое, дежурят спасатели, медики и полицейские. Губернатор Александр Беглов окунулся в иордань на Васильевском острове. Он пообщался с горожанами, которые совершали омовения, и поздравил их с праздником.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров также принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Крещению, которые прошли на территории Петропавловской крепости. В обряде омовения приняли участие Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, депутаты, представители исполнительной власти, офицеры и курсанты Военно-космической академии им. Можайского, многочисленные жители города.

Окунувшись в крещенской купели, спикер Законодательного собрания отметил, что участвует в обряде десятки лет и оно более комфортно при морозной погоде. "На моей памяти не было такой январской погоды, - сказал Вячеслав Макаров. - Люди постарше меня также не помнят такого теплого 19 января".

Традиционные крещенские купания продолжаются и на территории Ленинградской области, где действуют 20 купелей. Как сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, ожидается, что всего в области в традиционных купаниях в иорданях примут участие 16,5 тысяч человек.