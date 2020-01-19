В "Единой России" призвали главу Чувашии извиниться за слова о журналистах

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко призвал главу Чувашии Михаила Игнатьева извиниться перед журналистами за его "двусмысленное высказывание" в адрес СМИ.

"Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов", - заявил Ревенко, слова которого в воскресенье приводит пресс-служба единороссов.

По мнению замсекретаря генсовета партии, Игнатьев должен "как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом".

По оценке Ревенко, из контекста сказанного главой Чувашии понятно, что имелась в виду необходимость продвижения качественной и проверенной информации, чтобы в информационном пространстве и сознании людей осталось меньше места для манипуляций и сбросов фейковых новостей. Однако, полагает он, подобные формулировки недопустимы для представителя власти. "Общаться и работать в публичном поле нужно таким образом, чтобы даже у самых отчаянных критиков не осталось места для информационных спекуляций и провокаций", - убежден политик.

Ранее в ряде СМИ было распространено заявление Игнатьева, сделанное им во время поздравления чувашских журналистов с Днем печати. Из него следует, что глава региона призвал "мочить" тех блогеров и журналистов, которые только критикуют власть по заказу и создают неспокойную обстановку.