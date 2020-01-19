Мастера из нескольких городов создали более 20 ледяных скульптур на фестивале в Ижевске

ИЖЕВСК, 19 января. /ТАСС/. Скульпторы и художники из нескольких городов страны создали два десятка ледяных фигур в Ижевске в рамках Фестиваля ангелов и архангелов, который проходит в январе в Ижевске, сообщил в воскресенье ТАСС организатор мероприятия Анфим Ханыков.

"Это наш традиционный фестиваль, скульптуры у нас выполняли участники из Чебоксар, Сочи, Алнаш, Малой Пурги. Появились 16 композиций у Михаило-Архангельского кафедрального собора, еще несколько композиций рядом с Музеем воды, а также создали крест рядом с городской купелью, всего более 20 фигур", - рассказал Ханыков.

По его словам, тема фестиваля не меняется уже несколько лет и посвящена ангелам, теме воды и льда. Фестиваль начинается после Рождества и заканчивается к Крещению.

"В основном работы посвящены теме ангелов. Самый популярный сюжет в этом году - это трубящие ангелы, несущие благую весть. У нас на эту темы четыре ангела. Мастера также создали традиционную водосвятную чашу, крест появился на входе у собора, также традиционно мы делаем вертеп", - добавил Ханыхов.

Он также рассказал, что каждый год художники создают уникальные фигуры, на работы они тратят несколько дней. "Я обычно работаю в три подхода, это три дня. Сначала обрубаю лед, затем идет поиск форм, после этого добавляются мелкие детали. В данный момент у меня четыре фигуры, на них я потратил неделю, но у каждого свой темп. В среднем от двух до семи дней скульпторы тратят на это", - уточнил собеседник.

Одна из участниц фестиваля Ангелина Юнда из Сочи рассказала, что ей было интересно поработать в рамках фестиваля с новым материалом - льдом. "Я художник, скульптурой никогда не занималась, мне стало интересно поработать с таким странным и интересным материалом, я знаю некоторых участников очень давно, мне было интересно поучаствовать наравне с ними в этом процессе, влиться в эту тему воды и льда", - сказала собеседница.

О фестивале

Традиционный Фестиваль ангелов и архангелов проходил в Ижевске в этом году с 7 по 19 января на нескольких городских площадках: у Михаило-Архангельского собора, в Музее воды, парке современного искусства у родника имени Пригова. Мероприятие, на которые приезжают мастера из разных городов, посвящено празднику Крещения.