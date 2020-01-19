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В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв "мочить журналистов"

Пресс-секретарь главы региона Олег Сидоров отметил, что Михаил Игнатьев использовал слово "мочить" в контексте "раскрыть подноготную" блогеров, которые дестабилизируют ситуацию
Губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Губернатор Чувашской Республики Михаил Игнатьев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 19 января. Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов". По словам пресс-секретаря главы региона Олега Сидорова, Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют".

"Глава выступал на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати. Слово "мочить" было использовано в контексте "раскрыть подноготную" для того, чтобы установить, кто заказчики, те блогеры и персонажи оппозиционные, которые себя называют журналистами <...> Тех людей, которые дестабилизируют ситуацию, в негативном контексте говорят про Чувашию, переворачивают факты и данные о развитии Чувашской Республики", - сказал Сидоров.

По его словам, следующая встреча Игнатьева с представителями СМИ, на которой обсудят сложившуюся ситуацию, может пройти в конце январе или в начале февраля.

"У нас ежемесячно проходят встречи с журналистами, с главными редакторами. Будет встреча с журналистами, мы поговорим подробно об этом", - добавил собеседник агентства.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияЧувашия
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