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Прихожане РПЦ в Ливане совершили на праздник Крещения паломничество к истокам Иордана

Как отметил настоятель Подворья Московского патриархата архимандрит Филипп прихожане "совершили маленький, но подвиг"

БЕЙРУТ, 19 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Члены русской церковной общины Ливана отметили праздник Богоявления Господня (Крещения) паломничеством к истокам Иордана. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС настоятель Подворья Московского патриархата архимандрит Филипп (Васильцев).

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"На берегу реки Хасбани, которая стекает с библейской горы Хермон и несет свои воды в Иордан, мы совершили молебен и чин Великого водоосвящения, - рассказал он. - Посещение этих мест на праздник Богоявления Господня дает возможность ощутить совершенно реальное присутствие на святой реке".

Как подчеркнул настоятель, прихожане, участвовавшие в паломничестве, "совершили маленький, но подвиг", поскольку поездка из Бейрута в район Хасбани проходила при трудных погодных условиях. "Тем не менее, многие из них окунулись в святых водах", - отметил он. Отец Филипп надеется, что паломничество к истокам Иордана станет ежегодной традицией для русского прихода на Богоявление, учитывая, что "ливанские пределы являются частью Святой земли".

В субботу в конференц-зале Российского центра науки и культуры состоялась демонстрация слайд-шоу с фотографиями паломничества к христианским святыням Италии, которое было организовано Подворьем РПЦ в Бейруте. Отец Филипп выступил с лекцией, в ходе которой рассказал об истории и современной жизни православных общин Италии. Встреча вызвала большой интерес у русскоязычной общественности Ливана.

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